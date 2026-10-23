Россия атаковала Украину новой модификацией «Герани-5»: Флэш раскрыл ее опасные особенности

Герань

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Российские кафиры применили для атаки на Украину новую модификацию «Герани-5» , которая получила название «Герань-5 К5-К». Особенностью этого вооружения есть система оптической навигации, а также улучшенные летные характеристики.

Об этом сообщил украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов , известный как Флэш, на своей странице в Facebook.

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По его словам, российские войска уже применяли такую модификацию, которую украинские специалисты впервые зафиксировали около месяца назад.

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"Россия снова атаковала нас новой модификацией "Герань-5" под названием "Герань-5 К5-К"", - отметил эксперт.

Чем опасна новая «Герань-5 К5-К»

Как объяснил Бескрестнов, новая модификация имеет ряд особенностей, отличающих ее от предыдущих образцов.

Прежде всего, речь идет об использовании системы оптической навигации, которая обеспечивает дополнительные возможности для ориентировки во время полета.

Кроме того, россияне увеличили дальность применения, быстроту и высоту полета этого вооружения.

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Такие характеристики потенциально усложняют работу украинской противовоздушной обороны, в частности, средств, предназначенных для перехвата более медленных воздушных целей.

В то же время, точных технических характеристик новой модификации эксперт в своем сообщении не привел.

Россия применяет новые типы вооружения

Флеш также обратил внимание, что в этот же день стало известно о применении Россией новой бюджетной ракеты "Филин".

По словам специалиста, ее украинские военные также впервые зафиксировали около месяца назад.

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"К сожалению, этот день не ограничился лишь новой бюджетной ракетой "Филин"", - написал Бескрестнов.

Таким образом, российские войска продолжают испытывать и применять против Украины новые модификации воздушного вооружения.

Информацию о количестве применяемых «Гераней-5 К5-К», районах их использования и результатах перехвата эксперт не уточнил.

Россия начала применять реактивные "Герань-4" для ударов по территории Украины в мае 2026 года. По данным ГУР, эти дроны способны выполнять активные маневры и выдерживать значительные перегрузки, что затрудняет их ущерб средствами ПВО.

В рамках подготовки к серийному производству к январю 2026 г. первые испытательные пуски осуществлялись с дронопорта «Приморск» в Орловской области РФ и с территории бывшего Донецкого аэропорта.

Напомним, российские войска начали целенаправленную кампанию по уничтожению ключевых мостов через Днепр в Киеве . С начала октября оккупационные войска уже шесть раз прицельно атаковали Южный и Северный мосты в столице.

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