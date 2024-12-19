Россия атаковала Украину ракетами и 85 дронами: сколько удалось уничтожить

В результате ракетных ударов есть повреждения жилых домов и муниципального имущества.

Российская армия в ночь на 19 декабря атаковали Украину тремя ракетами и 85 беспилотниками. Благодаря работе ПВО попаданий дронов не зафиксировано.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Российские войска нанесли по Украине удар двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Крыма и Ростовской области, управляемой авиаракетой Х-59/69 из Курской области, 85 дронами "Шахед" и беспилотниками других типов из районов Брянска, Курска, Миллерово, Орла.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

На утро было подтверждено сбитие 45 "Шахедов" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

В результате активного противодействия Сил обороны 40 дронов-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате ракетного удара повреждены частные, многоквартирные дома и муниципальное имущество в Сумской и Днепропетровской областях. По предварительным данным, погибших и раненых нет.

Отмечается, что попадания беспилотников не зафиксированы, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Напомним, россияне ударили ракетами по Кривому Рогу в ночь на 19 декабря. Повреждены инфраструктура, две девятиэтажки, больница, школа, магазин и 10 автомобилей.

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