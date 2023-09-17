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Россия атаковала Украину ракетами и БПЛА: названо основное направление удара

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Россия атаковала Украину ракетами и БПЛА: названо основное направление удара

Вражеская ракета / Фото: Associated Press

Украинской ПВО удалось сбить все выпущенные врагом "Шахеды".

Ночью 17 сентября Россия нанесла удар по Украине крылатыми ракетами и ударными БПЛА. Силам ПВО удалось сбить 12 из 16 враждебных целей. Основное направление удара – юг Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

"6 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" атаковали с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда). 10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 выпущены из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса", — говорится в сообщении.

Силлам ПВО удалось уничтожить:

  • 6 ударных БпЛА "Shahed-136/131";
  • 6 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

К сожалению, зафиксировано попадание вражеских ракет по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области, работает ГСЧС, о последствиях сообщат местные военные администрации.

"К отражению воздушного нападения привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и другие средства поражения", — подытожили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 17 сентября оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. В ВСУ рассказали подробности удара.

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Дата публикации
Просмотры
3200
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