Россия атаковала Украину ракетами и дронами: Залужный сообщил о количестве уничтоженных целей

Россия атаковала Украину ударными БПЛА, крылатыми, баллистическими и зенитными управляемыми ракетами.
В ночь и под утро 7 февраля Россия атаковала Украину "Шахедами" и ракетами. Силы ПВО сбили 44 цели: 29 ракет и 15 ударных БПЛА.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"В начале суток 7 февраля 2024 года противник совершил несколько ударов по территории Украины, используя разные средства воздушного нападения – ударные БПЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты", — написал украинский генерал.
В общей сложности оккупанты применили 64 средства воздушного нападения:
— 20 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» (Чауда – Крым);
— 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС (пуски – Энгельс, Каспийское море);
— 4 крылатых ракеты Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 (район пусков Севастополь, Курск);
— 3 крылатых ракеты морского базирования «Калибр» с носителей в Черном море (район пусков – Новороссийск);
— 3 баллистических ракеты «Искандер-М» (пуски с мыса Тарханкут – Крым, Воронежской обл. – РФ.);
— 5 зенитных управляемых ракет С-300 (район пусков – Белгородская обл. –РФ.).
По его данным, в результате боевой работы огневыми средствами Воздушных Сил и Сил обороны уничтожено 44 воздушные цели:
— 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
— 3 крылатых ракеты «Калибр»;
– 15 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131».
Предположим, за даними Киевскими ОВА, российские ракеты впали в 8 населенных пунктов области.
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