Россия атаковала Украину ракетами и дронами: Залужный сообщил о количестве уничтоженных целей

В ночь и под утро 7 февраля Россия атаковала Украину "Шахедами" и ракетами. Силы ПВО сбили 44 цели: 29 ракет и 15 ударных БПЛА.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"В начале суток 7 февраля 2024 года противник совершил несколько ударов по территории Украины, используя разные средства воздушного нападения – ударные БПЛА, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты", — написал украинский генерал.

В общей сложности оккупанты применили 64 средства воздушного нападения:

— 20 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» (Чауда – Крым);

— 29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС (пуски – Энгельс, Каспийское море);

— 4 крылатых ракеты Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 (район пусков Севастополь, Курск);

— 3 крылатых ракеты морского базирования «Калибр» с носителей в Черном море (район пусков – Новороссийск);

— 3 баллистических ракеты «Искандер-М» (пуски с мыса Тарханкут – Крым, Воронежской обл. – РФ.);

— 5 зенитных управляемых ракет С-300 (район пусков – Белгородская обл. –РФ.).

По его данным, в результате боевой работы огневыми средствами Воздушных Сил и Сил обороны уничтожено 44 воздушные цели:

— 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

— 3 крылатых ракеты «Калибр»;

– 15 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131».

Предположим, за даними Киевскими ОВА, российские ракеты впали в 8 населенных пунктов области.

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