Россия атаковала Украину "Шахедами": взрывы прогремели в ряде регионов

Сегодня ночью оккупанты ударили по Украине БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из Орла и Брянской области.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

"В общей сложности обнаружено и осуществлено сопровождение 73 вражеских БпЛА. По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 50 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской областях. 19 беспилотников локационно потеряно", — говорится в сообщении.

В воздухе сейчас — 4 вражеских БпЛА, боевая работа продолжается.

Ранее сообщалось, что ночью россияне снова атаковали Киев беспилотными летательными аппаратами. В направлении Киева БпЛА заходили разными курсами. Воздушная тревога в городе длилась более 3 часов. Силы Обороны обнаружили и обезвредили более десятка угрожавших столице беспилотников.

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