Россия атаковала всю страну - Игнат объяснил, почему этот удар был особенным
В ночь на 30 октября Россия нанесла самый мощный комбинированный удар по Украине — 705 воздушных целей разных типов. Воздушные силы сбили 623 дрона и ракеты.
Ночью 30 октября российская армия совершила один из мощнейших комбинированных ударов по территории Украины – враг запустил 705 воздушных целей, среди которых ракеты разных типов и дроны-камикадзе.
Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Приблизительно такой же удар и по характеру, и по выбору целей был 5 октября", - отметил Игнат.
По его словам, противник применил всю имеющуюся номенклатуру вооружения – ракеты воздушного, морского и наземного базирования. В частности, под ударом были "Искандер-М", KN-23, аэробалистические Х-47М2 "Кинжал" и десятки "Шахедов".
"Балистику, к сожалению, не удается перехватывать там, где нет соответствующих систем. Вы знаете, что баллистика перехватывается системой Patriot сегодня. Достаточно непростая была задача ПВО – большая нагрузка как на людей, так и на технику", – пояснил представитель Воздушных сил.
Несмотря на масштабность атаки, силы ПВО сбили 623 воздушных целя, что Игнат назвал "серьезным результатом".
Он также подчеркнул, что Россия постоянно совершенствует свои дроны типа Шахед, которые применяет с октября 2022 года. Новые модификации усложняют работу украинских систем радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп.
Напомним, во время ночной атаки 30 октября враг ударил по 20 локациям по всей стране. Радиотехнические войска зафиксировали и сопровождали все 705 воздушных целей, что свидетельствует о комбинированном ударе по разным направлениям и платформам — воздушным, наземным и морским.