Россия атаковала юг с авиации и кораблей: Ким сообщил, сколько ракет удалось сбить

Во время массированной атаки украинские защитники сбили на юге 23 российских крылатых ракет, выпущенных в Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области.

Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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По его словам, оккупационные войска нанесли очередной массированный ракетный удар с применением авиации и кораблей. Цель – объекты критической инфраструктуры Украины.

"На южном направлении враг атаковал ракетами воздушного и морского базирования типа "Х-101/Х-555", "Калибр" и управляемыми авиационными ракетами "Х-59", запущенными из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, истребителей Су-35 и кораблей с акватории Черного моря. Воинами воздушного командования "Юг" сбиты 23 крылатые ракеты: 3 ракеты над Одесщиной, 13 — над Николаевщиной, 7 — над Херсонщиной", — говорится в его сообщении.

Он подчеркнул, что отличились подразделения Херсонской зенитной ракетной бригады, уничтожившие 20 вражеских воздушных целей.

Ракетный удар России по Украине

Утром 26 января Россия совершила очередную атаку по Украине, в ходе которой выпустила 55 ракет воздушного и морского базирования, из них уничтожено 47 вражеских целей. Для удара использовала самолеты Ту-95, Су-35, МиГ-31К и корабли из акватории Черного моря.

Из-за ракетной атаки врага по объектам энергосистемы в некоторых областях введены аварийные отключения света. Больше всего от ударов россиян по энергообъектам пострадали Киевская, Одесская и Винницкая области.

Днем 26 января во время новой воздушной тревоги российские оккупанты еще раз пытались совершить ракетный удар по Одесской области.

Мусиенко о новой атаке по Украине, ситуации на фронте, танках Abrams и Leopard

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