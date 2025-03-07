Россия атаковала Украину ударными беспилотниками: названа траектория движения

В ночь на 7 марта 2025 года появилось обновление информации о движении вражеских ударных БпЛА.

Об этом информируют ПС ВСУ в сообщении в соцсетях.

БпЛА в Харьковской области, курс — южный/юго-западный/западный/северо-западный;

БпЛА на западе Сумщины, курс – юго-западный;

БПЛА на севере, западе и юге Полтавщины, курс — западный/юго-западный;

БПЛА на Черниговщине, курс – юго-западный;

БПЛА на юге Киевщины, курс – западный;

БпЛА на севере Винницкой области, курс — западный;

БПЛА на границе Полтавщины и Днепропетровщины, курс – западный;

БпЛА на юге и востоке Днепропетровщины, курс – северо-восточный/северо-западный;

БпЛА в Запорожье, курс — северный.

Напомним, что ранее в ПС ВСУ подтвердили информацию мониторинговых каналов о взлете вражеских Ту-95.

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