Россия атаковала Украину ударными беспилотниками: названа траектория движения

В воздушном пространстве Украины находится немало вражеских дронов.
В ночь на 7 марта 2025 года появилось обновление информации о движении вражеских ударных БпЛА.
Об этом информируют ПС ВСУ в сообщении в соцсетях.
- БпЛА в Харьковской области, курс — южный/юго-западный/западный/северо-западный;
- БпЛА на западе Сумщины, курс – юго-западный;
- БПЛА на севере, западе и юге Полтавщины, курс — западный/юго-западный;
- БПЛА на Черниговщине, курс – юго-западный;
- БПЛА на юге Киевщины, курс – западный;
- БпЛА на севере Винницкой области, курс — западный;
- БПЛА на границе Полтавщины и Днепропетровщины, курс – западный;
- БпЛА на юге и востоке Днепропетровщины, курс – северо-восточный/северо-западный;
- БпЛА в Запорожье, курс — северный.
Напомним, что ранее в ПС ВСУ подтвердили информацию мониторинговых каналов о взлете вражеских Ту-95.
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