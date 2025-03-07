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Россия атаковала Украину ударными беспилотниками: названа траектория движения

Россия атаковала Украину ударными беспилотниками: названа траектория движения

Большую часть Украины охватила воздушная тревога 7 марта 2025 года / Фото: ТСН.ua

В воздушном пространстве Украины находится немало вражеских дронов.

В ночь на 7 марта 2025 года появилось обновление информации о движении вражеских ударных БпЛА.

Об этом информируют ПС ВСУ в сообщении в соцсетях.

  • БпЛА в Харьковской области, курс — южный/юго-западный/западный/северо-западный;
  • БпЛА на западе Сумщины, курс – юго-западный;
  • БПЛА на севере, западе и юге Полтавщины, курс — западный/юго-западный;
  • БПЛА на Черниговщине, курс – юго-западный;
  • БПЛА на юге Киевщины, курс – западный;
  • БпЛА на севере Винницкой области, курс — западный;
  • БПЛА на границе Полтавщины и Днепропетровщины, курс – западный;
  • БпЛА на юге и востоке Днепропетровщины, курс – северо-восточный/северо-западный;
  • БпЛА в Запорожье, курс — северный.

Напомним, что ранее в ПС ВСУ подтвердили информацию мониторинговых каналов о взлете вражеских Ту-95.

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