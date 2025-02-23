Россия атакует дронами жилые районы, и это террор, а не война: Буданов

Россия рассчитывала на скорую победу, но уже три года применяет дроновые удары.

Из-за проблем на фронте Россия активизирует ракетные и дроновые атаки, используя террористические методы ведения войны.

Об этом рассказал руководитель ГУР Кирилл Буданов в рамках форума "Украина. Год 2025".

"Поскольку я уже упоминал, что Российская Федерация не отказывается от достижения своей цели, но с этим у них огромные проблемы. Они постоянно переходят к абсолютно террористическим формам методов применения вооружений. А именно ракетные и дроновые атаки. Свидетелями, я думаю, что последней было многие здесь".

По его словам, россияне атакуют гражданские объекты, убивая простых людей – это целеустремленный террор.

"Но надо помнить, это сугубо средство устрашения, это террористический акт. Терроризм — это и есть запугивание. Куда они бьют? Они бьют по гражданским объектам. Очень часто попадают по домам. Сознательно, не сознательно, но это факт. Кого они убивают? Простых людей, просто. .Или не имеют таких в тех местах, где они живут", — рассказал руководитель ГУР.

Он отметил, что Россия рассчитывала на скорую победу, но уже три года ее агрессия продолжается.

"Это как раз те же и ветераны Второй мировой войны, и ветераны Афганистана встречаются. Все это есть. Гибнут дети, иногда даже младенцы. Но вместе подытоживая это все, хотел бы сказать, помните, что Россия мечтала 3 плюс 10, а завтра будет уже 3 года", — добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время форума "Украина. Год 2025" заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают успешно сдерживать российское наступление, не давая агрессору достичь своих целей и объявить "победу". Россия не отказалась от намерения полной оккупации Украины и продолжает пытаться оттеснить украинские войска к востоку и югу.

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