Россия атакует Харьковскую область: что происходит на Купянском направлении

В Харьковской области усилились обстрелы города Купянск и окрестных сел, волонтеры эвакуируют местных жителей. В украинской разведке не исключают, что оккупанты в Харьковской области попытаются пойти в наступление через российскую границу.

ТСН.ua собрал подробности о ситуации на Купянском направлении.

В частности, 13 февраля на Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Купянск, Степная, Кисловка, Крахмальное, Берестовое, Песчаное, Вишневое, Чернещина, сообщает Генеральный штаб ВСУ

Фото: Deepstatemap

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов показал последствия обстрелов. По его словам, в Купянске были повреждены жилые дома, произошли пожары. К счастью, никто не пострадал.

Издание "АрмияInform" также обнародовало фото "прилетов" в Купянске.

"Не имея успехов на поле боя, враг терроризирует местное население и уничтожает гражданскую инфраструктуру. После освобождения города враг периодически наносил удары по гражданским предприятиям и учебным заведениям, и в последний месяц оккупанты лупят именно по жилым кварталам. Когда заезжаешь в город, всюду видишь свежие воронки и разрушенные в результате российских артиллерийских обстрелов здания. Артиллерийская канонада и периодические взрывы, к сожалению, уже стали частью повседневной жизни. Местные уже привыкли к ежедневным обстрелам и говорят, что сейчас они носят хаотический характер, потому что попадания есть в разных районах города", — говорится. в публикации.

Фото: АрмияInform

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщает об активных боевых действиях на Купянском направлении.

"Враг усилил свое присутствие на линии столкновения и испытывает наши линии обороны, отыскивая слабые места. Наши защитники надежно удерживают свои позиции и готовы к любым возможным действиям врага", — рассказал он 10 февраля.

Из прифронтовых поселков эвакуируют людей

Как сообщает "Суспільне", волонтеры "Красного Креста" активно эвакуируют жителей Купянского района Харьковской области. Волонтер Игорь Клименко рассказал, что за последние две недели обстрелы в Купянском районе участились, и больше людей просят вывезти их в безопасное место.

В то же время власти Купянского района подчеркивают, что все государственные органы продолжают выполнять свои функции.

"Последние несколько дней враг настойчиво распространяет информацию об эвакуации государственных органов, вывозе имущества организаций и учреждений и, якобы, призывах к эвакуации местных жителей на фоне предстоящего массированного наступления в районе города Купянск. Районная военная администрация, СБУ, Национальная полиция, прокуратура Купянского района находятся на рабочих местах и продолжают должным образом выполнять свои функции. Вооруженные силы Украины держат ситуацию под полным контролем", — сообщил первый заместитель председателя Купянской РГА Андрей Канашевич.

Что говорят об угрозе наступления России

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий не исключает наступления армии России из-за границы на Купянском направлении.

"Видим сейчас переброску 2-й механизированной дивизии 1-й танковой армии из Беларуси. Не исключаем, что они могут снова попытаться зайти на нашу территорию через границу, это Купянское направление, возможно и возобновление наступательных действий с целью возвращения под контроль ранее захваченных врагом территорий в Луганской области", — отметил Скибицкий.

По данным издания The New York Times, Россия может открыть в Харьковской области новый фронт, чтобы отвлечь Силы обороны Украины от боев на Донбассе.

"Атака с нового фронта, вероятно, означала бы наступление с территории самой России, поэтому украинцы внимательно следят за движениями вокруг приграничного города Сумы, а также за попытками вернуться в Харьковскую область", — пишет издание.

В свою очередь, военный эксперт Роман Свитан не верит в возможность открытия Россией нового фронта на Харьковщине.

"Открытие нового фронта со стратегической точки зрения ни одного плюса для россиян не несет. Это наоборот растянет их войска. У них и так проблемы – они тысячу километров фронта насытить не могут. Они сейчас пеербрасывают резервы по движению наших резервов", – отметил Свитан в комментарии "24 каналу".

Бойцы Сил обороны Украины в Харьковской области заверили ТСН.ua, что для них наступление оккупантов с севера неожиданностью не будет.