Россия атакует Харьковскую область ракетами и беспилотниками — раздаются взрывы

В Харькове и области объявлена воздушная тревога.

В Харьковской области раздались взрывы. Россия атакует регион баллистическими ракетами и ударными дронами-камикадзе "Шахед".

Об этом сообщает командование Воздушных сил.

По сообщению ПС, существует угроза баллистики Харькову из Белгородской области России. А также в направлении Лозовой Харьковской области зафиксировали "Шахеды".

В Сети сообщили о взрывах в Харьковской области. Глава ОВА Олег Синегубов подтвердил информацию об атаке. По его данным, россияне атакуют Чугуев и район ракеты С-300.

"Вниманию жителей города Чугуев и района: находитесь в укрытиях! Оккупанты нанесли около четырех ударов, предварительно: ракеты С-300", — написал он.

Добавим, что на 16:20 в ряде областей Украины звучит воздушная тревога. В частности, покраснели южные, восточные и частично центральные.

Напомним, в ночь на 31 декабря Россия атаковала Харьков ракетами и дронами. Целями окупантов стали жилые дома, офисы, торговые помещения, больницы, гостиница. Есть много пострадавших.

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