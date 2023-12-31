Россия атакует Харьковскую область ракетами и беспилотниками — раздаются взрывы

В Харькове и области объявлена воздушная тревога.
В Харьковской области раздались взрывы. Россия атакует регион баллистическими ракетами и ударными дронами-камикадзе "Шахед".
Об этом сообщает командование Воздушных сил.
По сообщению ПС, существует угроза баллистики Харькову из Белгородской области России. А также в направлении Лозовой Харьковской области зафиксировали "Шахеды".
В Сети сообщили о взрывах в Харьковской области. Глава ОВА Олег Синегубов подтвердил информацию об атаке. По его данным, россияне атакуют Чугуев и район ракеты С-300.
"Вниманию жителей города Чугуев и района: находитесь в укрытиях! Оккупанты нанесли около четырех ударов, предварительно: ракеты С-300", — написал он.
Добавим, что на 16:20 в ряде областей Украины звучит воздушная тревога. В частности, покраснели южные, восточные и частично центральные.
Напомним, в ночь на 31 декабря Россия атаковала Харьков ракетами и дронами. Целями окупантов стали жилые дома, офисы, торговые помещения, больницы, гостиница. Есть много пострадавших.
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