Россия атакует Киев "Искандерами" и "Орешником": в Bloomberg объяснили цель Путина

Кремль / © Associated Press

Россия усиливает ракетные удары по Киеву и другим украинским городам, пытаясь перехватить инициативу в войне и истощить систему противовоздушной обороны Украины.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

По данным агентства, Кремль делает ставку на массированные атаки баллистическими ракетами и дронами, чтобы перегрузить украинскую ПВО и психологически давить на население.

Путин наращивает атаки на Киев из-за истощения ПВО Украины

«Москва чувствует, что должна как-то реагировать на атаки, которые Киев проводит все эффективнее. Сейчас Россия видит окно возможностей из-за значительного истощения запасов ракет Patriot в Украине», — говорится в материале со ссылкой на аналитика Александра Габуева, который считает, что Москва пытается ответить на более успешные удары Украины по российской территории.

В Bloomberg отмечают, что Украина сталкивается с дефицитом ракет для систем ПВО на фоне высокого спроса из-за войны на Ближнем Востоке. В то же время переговоры при посредничестве США по завершению войны фактически зашли в тупик.

Массированная атака: сколько ракет и дронов РФ выпустила по Украине

Накануне Россия совершила одну из самых масштабных воздушных атак за все время полномасштабной войны. По информации Воздушных сил Украины, РФ выпустила 90 ракет и около 600 дронов. В частности, россияне применили гиперзвуковую ракету «Орешник», ранее используемую только один раз — в январе.

Во время атаки по Киеву 25 мая Россия применила 30 баллистических ракет «Искандер-М». Украинская ПВО смогла перехватить только 11 из них.

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флэш) после атаки признал сложность ситуации.

«К сожалению, ракет было слишком много для возможностей нашей ПВО», — написал он.

Bloomberg обращает внимание, что баллистические ракеты особенно опасны из-за высокой скорости и сложности перехвата. При этом Россия продолжает активно производить ракеты, что лишь усугубляет дефицит западных средств противоракетной обороны в Украине.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время разговора с госсекретарем США Марко Рубио заявил о намерении России наносить «системные удары» по Киеву и «центрах принятия решений».

В то же время, посол ЕС в Киеве Катарина Матернова назвала российские угрозы «признаком отчаяния».

«ЕС никуда не уходит. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной», — заявила она.

По оценкам Bloomberg, нынешняя эскалация свидетельствует о том, что Владимир Путин не отказался от своих военных целей, невзирая на значительные потери и затяжной характер войны.

