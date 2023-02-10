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Россия атакует Киевскую область иранскими дронами: в ОВА предупредили об опасности

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
954
Время на прочтение
1 мин
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Россия атакует Киевскую область иранскими дронами: в ОВА предупредили об опасности

Жителей Киевской области призывают находиться в безопасных местах.

Российские террористы в ночь на 10 февраля запустили иранские дроны по Киевской области. Людей призывают реагировать на сигналы воздушной тревоги, поскольку есть реальная опасность.

Об этом сообщили в Киевской ОВО.

"Киевщина! Угроза атаки дронами. Призываем жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала "воздушная тревога". Берегите себя и близких!", — говорится в сообщении.

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 21:45. Опасность продолжается.

Напомним, в Одесской области ночью, 10 февраля, удалось уничтожить четыре дрона Shahed 136.

Также вечером, 10 февраля, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что силы ПВО в области уничтожили три российских дрона, которыми оккупанты пытались атаковать регион.

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Дата публикации
Просмотры
954
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