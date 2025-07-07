Россия атакует украинские ТЦК: в ВСУ назвали настоящую цель врага

Россия пытается сорвать мобилизацию в Украине / © ТСН

Реклама

Атакуя здания украинских ТЦК, враг стремится сорвать мобилизационный процесс в Украине и посеять страх и уныние среди граждан.

Об этом в эфире «КИЕВ24» заявил спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

По его словам, оккупанты намеренно выбирают как цели для атак здания территориальных центров комплектования. Они стремятся уничтожить данные о военнообязанных , чтобы таким образом замедлить или полностью остановить процесс мобилизации в Украине.

Реклама

Саранцев также подчеркнул, что россияне также стремятся посеять страх и уныние среди населения. Военный объяснил, что большинство ТЦК и СП расположены в густонаселенных районах, рядом с развитой инфраструктурой и торговыми объектами.

По его словам, такое опасное соседство может подтолкнуть граждан к противоправным действиям и отказу среди гражданских посещать военкоматы.

«Вместе с тем, она (Россия — Ред.) стремится это посеять страх и уныние, для того чтобы люди просто перестали ходить в ТЦК любых вопросов. Это просто предоставление каких-то социальных услуг или, возможно, обновление данных, или же оформление направления для заключения контракта с Силами обороны», — добавил представитель ВСУ.

Удары России по ТЦК в Украине: что задумал враг

С начала лета армия РФ несколько раз атаковала украинские ТЦК. Враг обстреливал военкоматы в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге, Запорожье и Харькове.

Реклама

В результате обстрелов погибли и ранены, кроме того, повреждена инфраструктура.

Аналитики ISW отмечают, что россияне целенаправленно атакуют украинские ТЦК с тем, чтобы взорвать процесс мобилизации в стране.

Более того, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявляет, что таким образом враг стремится посеять панику среди населения и уничтожить как можно больше военных и полицейских.

В то же время, кроме физических атак, Кремль охотится на украинские военкоматы, используя информационные атаки.

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.