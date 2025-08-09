- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атакует Украину БпЛА: карта тревог
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 9 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.
«Несколько групп БПЛА на севере Черниговщины в юго-западном направлении», — говорится в сообщении.
Кроме того, мониторинговые каналы сообщают о фиксации вражеских беспилотников в Сумской и Харьковской областях.
Ранее сообщалось, что модернизированные российские беспилотники типа «Шахед» могут легче распознавать фигуры бойцов на поле боя и несут угрозу украинским военным из подразделений мобильных групп ПВО.
Мы ранее информировали, что в Сумской области зафиксирована новая тактика врага: вражеские дроны-камикадзе несут кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.