Россия атакует Украину БпЛА: куда двигаются
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 16 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.
Сообщается, что группа вражеских беспилотников двигается из Курской и Белгородской в направлении Харьковщины и Сумщины.
Кроме того, ударные БПЛА фиксируются в Донецкой области.
Ранее сообщалось, что модернизированные российские беспилотники типа «Шахед» могут легче распознавать фигуры бойцов на поле боя и несут угрозу украинским военным из подразделений мобильных групп ПВО .
Мы ранее информировали, что в Сумской области зафиксирована новая тактика врага: вражеские дроны-камикадзе несут кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.