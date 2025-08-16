Россия атакует Украину БпЛА: куда двигаются

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 16 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.

Сообщается, что группа вражеских беспилотников двигается из Курской и Белгородской в направлении Харьковщины и Сумщины.

Кроме того, ударные БПЛА фиксируются в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что модернизированные российские беспилотники типа «Шахед» могут легче распознавать фигуры бойцов на поле боя и несут угрозу украинским военным из подразделений мобильных групп ПВО .

Мы ранее информировали, что в Сумской области зафиксирована новая тактика врага: вражеские дроны-камикадзе несут кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.