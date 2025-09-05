- Дата публикации
Война
Россия атакует Украину БпЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 5 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.
В настоящее время вражеские беспилотники зафиксированы в Сумской, Донецкой, Черниговской и Днепропетровщине.
Военные призвали жителей Сум находиться в безопасных местах из-за угроз ударов БпЛА.
Мониторинговые каналы сообщают, что также зафиксированы дополнительные пуски беспилотников из оккупированного Крыма.
Ранее сообщалось, что в ночь на 4 сентября 2025 года в Одессе прозвучал ряд взрывов во время атаки вражеских беспилотников.
Мы ранее информировали, что Россия для воздушных ударов по Украине начала применять новые Шахеды с камерами и радиоуправлением.