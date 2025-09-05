ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
193
Время на прочтение
1 мин

Россия атакует Украину БпЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 5 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.

В настоящее время вражеские беспилотники зафиксированы в Сумской, Донецкой, Черниговской и Днепропетровщине.

Военные призвали жителей Сум находиться в безопасных местах из-за угроз ударов БпЛА.

Мониторинговые каналы сообщают, что также зафиксированы дополнительные пуски беспилотников из оккупированного Крыма.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 сентября 2025 года в Одессе прозвучал ряд взрывов во время атаки вражеских беспилотников.

Мы ранее информировали, что Россия для воздушных ударов по Украине начала применять новые Шахеды с камерами и радиоуправлением.

Следующая публикация

