Россия атакует Украину БпЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 8 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.
БпЛА в Донецкой области (Покровский район).
БпЛА в акватории Черного моря в направлении юга Одесщины.
БпЛА из Кировоградщины и Полтавщины Черкасской области.
БпЛА из Черкасской области на Киевщину (Белоцерковский район).
БпЛА в Харьковской области курсом на Балаклею.
Ранее сообщалось, что во время российских обстрелов Киева в Святошинском районе погибла 32-летняя Виктория Гребенюк вместе с двухмесячным сыном Романом.
Мы ранее информировали, что Россия усилила атаки дронов, устанавливая новые рекорды почти ежемесячно по количеству выпущенного оружия.