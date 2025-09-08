ТСН в социальных сетях

Россия атакует Украину БпЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 8 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.

  • БпЛА в Донецкой области (Покровский район).

  • БпЛА в акватории Черного моря в направлении юга Одесщины.

  • БпЛА из Кировоградщины и Полтавщины Черкасской области.

  • БпЛА из Черкасской области на Киевщину (Белоцерковский район).

  • БпЛА в Харьковской области курсом на Балаклею.

Ранее сообщалось, что во время российских обстрелов Киева в Святошинском районе погибла 32-летняя Виктория Гребенюк вместе с двухмесячным сыном Романом.

Мы ранее информировали, что Россия усилила атаки дронов, устанавливая новые рекорды почти ежемесячно по количеству выпущенного оружия.

