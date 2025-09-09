ТСН в социальных сетях

Война
311
1 мин

Россия атакует Украину БпЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 9 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.

  • БпЛА на западе Донбасса, курс — восточный/западный;

  • БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс северо-западный.

  • Новые группы БпЛА на северо-востоке Харьковщины, курс южный.

Кроме того, сообщается о беспилотниках на Сумщине, следующих на юг.

311
