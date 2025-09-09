Россия атакует Украину БпЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 9 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.

БпЛА на западе Донбасса, курс — восточный/западный;

БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс северо-западный.

Новые группы БпЛА на северо-востоке Харьковщины, курс южный.

Кроме того, сообщается о беспилотниках на Сумщине, следующих на юг.

Ранее сообщалось, что во время российских обстрелов Киева в Святошинском районе погибла 32-летняя Виктория Гребенюк вместе с двухмесячным сыном Романом.

Мы ранее информировали, что Россия усилила атаки дронов, устанавливая новые рекорды почти ежемесячно по количеству выпущенного оружия.