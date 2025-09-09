- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 311
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атакует Украину БпЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 9 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.
БпЛА на западе Донбасса, курс — восточный/западный;
БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс северо-западный.
Новые группы БпЛА на северо-востоке Харьковщины, курс южный.
Кроме того, сообщается о беспилотниках на Сумщине, следующих на юг.
Ранее сообщалось, что во время российских обстрелов Киева в Святошинском районе погибла 32-летняя Виктория Гребенюк вместе с двухмесячным сыном Романом.
Мы ранее информировали, что Россия усилила атаки дронов, устанавливая новые рекорды почти ежемесячно по количеству выпущенного оружия.