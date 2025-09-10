Россия атакует Украину БпЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 10 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера и юга.

БпЛА в центре Харьковщины, на востоке Полтавщины — курсом на запад.

БПЛА на западе Днепропетровщины и востоке Кировоградщины — курсом на запад.

БпЛА на севере Сумской области — курсом на юго-западное направление.

БпЛА в Полтавской области — курсом на юго-западное направление.

БпЛА по всей территории Черниговщины — курсом на юго-западное направление, на Киевщину.

БпЛА на севере Киевщины — курсом на Житомирщину.

БпЛА на западе Житомирщины и востоке Ровенщины — курсом на запад.

БпЛА на востоке Волыни — курсом на запад, Луцк.

Кроме того, сообщается о беспилотниках на Сумщине, следующих на юг.

Ранее сообщалось, что во время российских обстрелов Киева в Святошинском районе погибла 32-летняя Виктория Гребенюк вместе с двухмесячным сыном Романом.

Мы ранее информировали, что Россия усилила атаки дронов, устанавливая новые рекорды почти ежемесячно по количеству выпущенного оружия.