Россия атакует Украину БпЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 10 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера и юга.
БпЛА в центре Харьковщины, на востоке Полтавщины — курсом на запад.
БПЛА на западе Днепропетровщины и востоке Кировоградщины — курсом на запад.
БпЛА на севере Сумской области — курсом на юго-западное направление.
БпЛА в Полтавской области — курсом на юго-западное направление.
БпЛА по всей территории Черниговщины — курсом на юго-западное направление, на Киевщину.
БпЛА на севере Киевщины — курсом на Житомирщину.
БпЛА на западе Житомирщины и востоке Ровенщины — курсом на запад.
БпЛА на востоке Волыни — курсом на запад, Луцк.
Кроме того, сообщается о беспилотниках на Сумщине, следующих на юг.
Ранее сообщалось, что во время российских обстрелов Киева в Святошинском районе погибла 32-летняя Виктория Гребенюк вместе с двухмесячным сыном Романом.
Мы ранее информировали, что Россия усилила атаки дронов, устанавливая новые рекорды почти ежемесячно по количеству выпущенного оружия.