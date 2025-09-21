Россия атакует Украину БпЛА: направление движения

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 20 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

«Враждебные БпЛА на востоке Сумщины и севера Харьковщины, курс южный», — говорится в сообщении Воздушных сил.

