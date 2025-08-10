- Дата публикации
Россия атакует Украину БПЛА: направление движения целей
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 10 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
Группа «шахедов» в центре Сумской области — курсом на юг.
Шахеды на востоке, юго-востоке Черниговщины — курсом на Полтавщину.
Несколько групп «шахедов» на юго-востоке Днепропетровщины — курсом на Днепр, Павлоград.
Новая группа вражеских ударных БПЛА из Белгородской обл. ФР — на юг Сумщины!
Ранее сообщалось, что модернизированные российские беспилотники типа Шахед могут легче распознавать фигуры бойцов на поле боя и несут угрозу украинским военным из подразделений мобильных групп ПВО.
Мы ранее информировали, что в Сумской области зафиксирована новая тактика врага: вражеские дроны-камикадзе несут кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.