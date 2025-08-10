ТСН в социальных сетях

Россия атакует Украину БПЛА: направление движения целей

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 10 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

  • Группа «шахедов» в центре Сумской области — курсом на юг.

  • Шахеды на востоке, юго-востоке Черниговщины — курсом на Полтавщину.

  • Несколько групп «шахедов» на юго-востоке Днепропетровщины — курсом на Днепр, Павлоград.

  • Новая группа вражеских ударных БПЛА из Белгородской обл. ФР — на юг Сумщины!

Ранее сообщалось, что модернизированные российские беспилотники типа Шахед могут легче распознавать фигуры бойцов на поле боя и несут угрозу украинским военным из подразделений мобильных групп ПВО.

Мы ранее информировали, что в Сумской области зафиксирована новая тактика врага: вражеские дроны-камикадзе несут кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.

