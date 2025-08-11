- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 119
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атакует Украину БпЛА: направление движения целей
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 11 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока.
В частности, в Воздушных силах заявили, что в настоящее время враги БпЛА фиксируются на Донетчине.
Мониторинговые каналы сообщают о движении беспилотников в направлении Дружковки, Доброполья и Краматорска.
Ранее сообщалось, что модернизированные российские беспилотники типа «Шахед» могут легче распознавать фигуры бойцов на поле боя и несут угрозу украинским военным из подразделений мобильных групп ПВО.
Мы ранее информировали, что в Сумской области зафиксирована новая тактика врага: вражеские дроны-камикадзе несут кассеты с противотанковыми минами ПТМ-3.