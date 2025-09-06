Россия атакует Украину БпЛА: направление движения целей

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 6 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.

БПЛА в Сумском и Ахтырском районах Сумской области, курс юго-западный.

БПЛА в Конотопском районе Сумской области, курс западный.

БПЛА в Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области, курс западный.

БпЛА из акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 сентября 2025 года в Одессе прозвучал ряд взрывов во время атаки вражеских беспилотников.

Мы ранее информировали, что Россия для воздушных ударов по Украине начала применять новые «Шахеды» с камерами и радиоуправлением.