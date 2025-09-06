- Дата публикации
Россия атакует Украину БпЛА: направление движения целей
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 6 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.
БПЛА в Сумском и Ахтырском районах Сумской области, курс юго-западный.
БПЛА в Конотопском районе Сумской области, курс западный.
БПЛА в Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области, курс западный.
БпЛА из акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.
Ранее сообщалось, что в ночь на 4 сентября 2025 года в Одессе прозвучал ряд взрывов во время атаки вражеских беспилотников.
Мы ранее информировали, что Россия для воздушных ударов по Украине начала применять новые «Шахеды» с камерами и радиоуправлением.