Война

Война
107
1 мин

Россия атакует Украину БпЛА: направление движения целей

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 7 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.

  • ударные БпЛА в Сумской области — курсом на Черниговщину.

  • вражеские БпЛА на Черниговщине — в направлении Киевщины.

  • вражеские БпЛА в Киевской области — в направлении Житомирской области.

  • БпЛА в Житомирской области — курс на запад.

  • группа ударных БпЛА в Харьковской области — курс на Полтавщину.

  • группа ударных БпЛА в Полтавской области — курс на запад.

  • группа ударных БпЛА в Харьковской и Донбассе — курс на запад.

  • БПЛА в Полтавской области — курс на запад.

  • БПЛА в Запорожье — курс на север.

Ранее сообщалось, что во время объявленной воздушной тревоги в небе над Киевом средства противовоздушной обороны начали отбивать атаку вражеских «Шахедов».

Мы ранее информировали, что Россия для воздушных ударов по Украине начала применять новые Шахеды с камерами и радиоуправлением.

107
