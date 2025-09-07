Россия атакует Украину БпЛА: направление движения целей

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 7 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.

ударные БпЛА в Сумской области — курсом на Черниговщину.

вражеские БпЛА на Черниговщине — в направлении Киевщины.

вражеские БпЛА в Киевской области — в направлении Житомирской области.

БпЛА в Житомирской области — курс на запад.

группа ударных БпЛА в Харьковской области — курс на Полтавщину.

группа ударных БпЛА в Полтавской области — курс на запад.

группа ударных БпЛА в Харьковской и Донбассе — курс на запад.

БПЛА в Полтавской области — курс на запад.

БПЛА в Запорожье — курс на север.

Ранее сообщалось, что во время объявленной воздушной тревоги в небе над Киевом средства противовоздушной обороны начали отбивать атаку вражеских «Шахедов».

Мы ранее информировали, что Россия для воздушных ударов по Украине начала применять новые Шахеды с камерами и радиоуправлением.