- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 107
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия атакует Украину БпЛА: направление движения целей
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 7 сентября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.
ударные БпЛА в Сумской области — курсом на Черниговщину.
вражеские БпЛА на Черниговщине — в направлении Киевщины.
вражеские БпЛА в Киевской области — в направлении Житомирской области.
БпЛА в Житомирской области — курс на запад.
группа ударных БпЛА в Харьковской области — курс на Полтавщину.
группа ударных БпЛА в Полтавской области — курс на запад.
группа ударных БпЛА в Харьковской и Донбассе — курс на запад.
БПЛА в Полтавской области — курс на запад.
БПЛА в Запорожье — курс на север.
Ранее сообщалось, что во время объявленной воздушной тревоги в небе над Киевом средства противовоздушной обороны начали отбивать атаку вражеских «Шахедов».
Мы ранее информировали, что Россия для воздушных ударов по Украине начала применять новые Шахеды с камерами и радиоуправлением.