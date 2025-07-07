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Россия атакует Украину БпЛА: названо направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 6 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, востока и севера.
Группы БПЛА на севере Сумщины, курс западный (Черниговщина);
БПЛА на юге Сумщины, курс южный (Полтавщина);
Враждебные БпЛА в районе Южного, направление постоянно меняется;
БпЛА в акватории Черного моря, курс переменный.
Ранее сообщалось, что Украина может столкнуться с критической нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны еще до конца лета .
Мы ранее информировали, что Россия увеличивает количество атак дронами .