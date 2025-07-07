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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Россия атакует Украину БпЛА: названо направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 6 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с юга, востока и севера.

  • Группы БПЛА на севере Сумщины, курс западный (Черниговщина);

  • БПЛА на юге Сумщины, курс южный (Полтавщина);

  • Враждебные БпЛА в районе Южного, направление постоянно меняется;

  • БпЛА в акватории Черного моря, курс переменный.

Ранее сообщалось, что Украина может столкнуться с критической нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны еще до конца лета .

Мы ранее информировали, что Россия увеличивает количество атак дронами .

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