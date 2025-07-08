Россия атакует Украину БпЛА: названо направление движения

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Украину в ночь на 8 июля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

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Военные заявили, что в настоящее время БПЛА из Сумской области держат курс в сторону Полтавской области.

Перед этим мониторинговые каналы сообщали, что запуск БПЛА происходил из Курской области.

Ранее сообщалось, что Украина может столкнуться с критической нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны еще до конца лета.

Мы ранее информировали, что Россия увеличивает количество атак дронами.

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