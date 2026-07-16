Россия атакует Украину радиоактивными дронами: СБУ нашла обломки с ураном

Радиоактивные дроны с ураном / © Служба безпеки України

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Россияне продолжают использовать дроны с радиоактивными компонентами для атак по Украине. Контрразведчики и следователи СБУ задокументировали еще два факта применения ударных дронов «Герань-2», снаряженных элементами из обедненного урана.

Об этом сообщили в СБУ.

Россияне атакуют Украину радиоактивными дронами: СБУ задокументировала случаи

По данным СБУ, этими дронами враг дважды наносил удары по Сумской области в апреле 2026 года. Следователям удалось установить, что в качестве боевой части для своих беспилотников при массированных обстрелах россияне применяют управляемые ракеты класса «воздух-воздух» Р-60М.

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На местах попаданий работали следственно-оперативные группы и экстренные службы. Во время замеров специалисты ГСЧС зафиксировали, что уровень гамма-излучения от найденных обломков составил 8,3 и 10,5 мкЗв/ч, что существенно превышает естественный радиационный фон и представляет прямую угрозу жизни и здоровью гражданских.

Судебно-баллистические и химические экспертизы, инициированные СБУ, подтвердили наличие опасных веществ.

По результатам инициированной Службой безопасности экспертизы установлено, что боевая часть российских ракет содержит элементы поражения из обедненного урана общей массой 2810 граммов. Вещество идентифицировано как уран-234, уран-235 и уран-238», — отмечают в СБУ.

После завершения следственных действий обнаруженные радиоактивные компоненты безопасно нейтрализовали специальные подразделения.

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Следователи СБУ проводят досудебное расследование в рамках уголовного производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны. Правоохранители устанавливают конкретных чиновников и военных РФ, причастных к организации и осуществлению этих атак.

Это не первый подобный случай, ведь в апреле контрразведка СБУ фиксировала использование россиянами радиоактивных боеприпасов при атаке на Черниговскую область.

Учитывая высокую опасность обедненного урана, правоохранители и спасатели призывают жителей быть максимально осмотрительными и осторожными. В случае обнаружения каких-либо обломков беспилотников, ракет или других взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближайтесь к ним, не прикасайтесь руками и не пытайтесь переместить их.

Отойдите на безопасное расстояние и позвоните по следующим номерам:

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СБУ — 15-16

ГСЧС — 101

Национальная полиция — 102

Россияне испытывают новый «невидимый» дрон

Напомним, Россия тестирует новый ударный беспилотник крылатого типа на оптоволоконном управлении, который позиционируется как аналог дрона «Молния» с дальностью полета до 50 километров.

Аппарат планируют запустить в серийное производство, о чем сообщил украинский специалист по системам РЭБ Сергей «Флеш» Бескрестнов.

Главная идея разработки состоит в том, чтобы сделать полет БпЛА с боевой частью массой до 10 килограммов практически незаметным для украинской радиоэлектронной разведки и минимизировать возможность его подавления.

Передача видеосигнала через оптоволокно обеспечивает высокое качество изображения, позволяя управлять дроном на малых высотах в обход помех, что затрудняет его обнаружение радиолокационными станциями.

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