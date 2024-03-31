Россия атакует Украину ракетами "Циркон": Буданов назвал цель окупантов

Россия атакует Украину ракетами "Циркон", чтобы пробить нашу систему ПВО.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки МО Кирилл Буданов в эфире телеканала "Рада".

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"Ракета "Циркон" прежде всего – это противокорабельная ракета. У нее достаточно серьезные тактико-технические характеристики. Используя "Цирконы", Российская Федерация надеется, что она сможет пробить нашу систему противовоздушной обороны – вот и вся логика, и ничего другого там нет", – объяснил он.

По данным главного разведчика, в оккупированном Крыму расположены несколько пусковых установок, из которых Россия наносит удары "Цирконам".

"Технические возможности запускать "Цирконы" по Украине в России есть во временно оккупированном Крыму. Там есть как минимум несколько пусковых установок для запуска этих ракет — береговые ракетные комплексы, которые могут применять ракеты "Циркон", — добавил Буданов.

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Напомним, в России признали, что атаковали Украину "Цирконом".

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