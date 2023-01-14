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Россия атакует Украину ракетами: в Днепре раздался мощный взрыв

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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5176
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Россия атакует Украину ракетами: в Днепре раздался мощный взрыв

Фото: Associated Press

Глава Днепропетровщины призвал жителей области соблюдать правила безопасности.

После объявленной воздушной тревоги 14 января в Днепре раздался мощный взрыв.

Об этом сообщил корреспондент ТСН.ua.

Во время воздушной тревоги около 15.40 в город прогремел мощный взрыв. Пока местные власти это не комментируют. Но глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук призвал жителей области соблюдать правила безопасности.

"Еще раз, находитесь в безопасных местах до конца тревоги!!!", — написал глава области.

Напомним, в Украине третий день за день объявили тревогу. Она тревога началась с 13:51 в Донецкой области и распространилась на всю страну, кроме мероприятия. Около 15:00 начали "краснеть" западные регионы. По состоянию на 15:02 "тревога" по всей Украине.

После этого глава Николаевской ОВ Виталий Ким предупредил, что первые российские ракеты уже в воздушном пространстве Украины.

Известно, что во время воздушной тревоги сработали силы ПВО в Николаевской, Львовской областях.

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Дата публикации
Просмотры
5176
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