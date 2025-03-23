Россия атакует Украину "Шахедами": какие области под угрозой (карта)

Об угрозе враждебных БПЛА и авиации сообщают Воздушные силы Украины.

Вечером 23 марта Украине в очередной раз грозят вражеские ударные БПЛА. Под ударами могут оказаться Кировоградская, Полтавская области, Сумщина, Херсонщина, Харьковщина, Краматорск.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил Украины 23 марта.

"Пуски управляемых авиационных бомб враждебной тактической авиацией на границе Донбасса и Запорожской области", — заявили Воздушные силы.

Воздушная тревога 23 марта – карта alerts.in.ua

Напомним, россияне атаковали Украину дронами и на ночь 23 марта.

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