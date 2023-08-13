Россия атакует Украину "шахидами" собственного производства — CAR

Россия начала производить и применять для атак по Украине собственную версию иранских дронов-камикадзе Shahed.

К такому выводу пришли аналитики независимой британской исследовательской группы Conflict Armament Research (CAR), изучив сбитые украинскими военными беспилотники.

В докладе отмечается, что беспилотники выглядели как иранские Shahed-136, однако эксперты обнаружили у них электронные модули, которые РФ использует для строительства своих разведывательных БПЛА.

В CAR считают, что сбитые дроны "Герань-2" были сделаны в России, а не в Иране. Отмечается, что конструкции корпуса и внутренние модули, в частности используемые для навигации, у этих беспилотников имеют значительные отличия от иранских дронов.

В исследовании отмечается, что эти беспилотники, также как и иранские "Shahed", почти полностью изготовлены из компонентов, сделанных за пределами РФ.

Эксперты идентифицировали около 100 компонентов в более чем 30 модулях в сбитых дронах. Их производителями оказались 22 компании из 7 стран, в том числе из РФ.

Большинство компонентов были выпущены фирмами, главные офисы которых расположены в Китае, Швейцарии и США, а 12 компонентов произвели уже после полномасштабного вторжения России в Украину, установили исследователи CAR.

Напомним, США заявляли, что в России идет строительство завода по производству иранских беспилотников.

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