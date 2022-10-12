Россия атакует Украину вражескими целями: в Ровенской области сработала ПВО

Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что во время последней тревоги противовоздушная оборона (ПВО) сбила вражескую цель на севере региона.

Об этом глава области написал в социальных сетях.

"Друзья, во время последней воздушной тревоги на севере Ровенщины была сбита вражеская цель. Спасибо силам ПВО и ВСУ за надежную защиту! Победа — за нами", — говорится в его сообщении.

Заметим, воздушная тревога на территории Ровенской области была объявлена с 18:38 до 19:19. Она продолжалась 41 минуту. По состоянию на данный момент, как свидетельствует карта тревог, сирены раздаются в некоторых областях, в частности, в Киевской, Луганской, Черкасской и Винницкой.

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Напомним, Винницкую область 12 октября атаковали вражеские дроны-камикадзе. По данным главы Винницкой ОВА, силы ПВО сбили два таких беспилотника, поэтому в области были слышны звуки взрывов.

В этот же день вечером несколько взрывов прогремели и в Черкасской области. Местные власти сообщили, что работает ПВО из-за воздушной тревоги в соседней области.

Кроме того, о взрывах сообщают в Житомирской и Киевской областях. По предварительной информации, отработали силы противовоздушной обороны.

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