Россия авиацией перевозит оккупантов и технику в приграничные с Украиной районы – Генштаб

Россия авиацией перевозит оккупантов и технику в приграничные с Украиной районы – Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте 87-го дня полномасштабной войны России против Украины.

Командование оккупационных войск РФ продолжает проводить скрытую мобилизацию. Так россияне замещают военнослужащих, ликвидированных ВСУ на территории Украины.

Также враг привлекает людей из временно оккупированных территорий.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 21 мая.

"Для усиления группировок враг формирует резервы из состава 36-й общевойсковой армии восточного военного округа и активно использует военно-транспортную авиацию для опрокидывания живой силы и материально-технических средств в приграничные с Украиной районы", — отметили в Генштабе.

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью и РФ. Россияне наносят авиаудары и обстреливаются из тяжелого вооружения.

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