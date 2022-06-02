Россия беспощадно бьет из минометов по Черниговщине со своей территории: за короткое время зафиксировали 22 взрыва

Российская Федерация продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Черниговской области со своей территории.
В частности, в четверг, 2 июня, кафиры обстреляли с. Михальчина Слобода Черниговской области.
Об этом сообщает оперативное командование "Север".
"От 11:45 до 12:15 наблюдатели зафиксировали 12 взрывов Михальчина Слобода. Предварительно из миномета калибра 120 мм Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", — говорится в сообщении.
Спустя короткое время РФ снова ударила по с. Михалькина Слобода. С 13:30 до 13:45 зафиксировано 10 взрывов. Также предварительно из миномета калибра 120 мм. К счастью, потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информации нет.
Напомним, в Государственной пограничной службе рассказали, зачем Россия обстреливает северные границы Украины и есть ли риск повторного нападения на приграничные регионы.
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