Россия беспощадно обстреливает Херсон: 15 погибших за последние дни

Российские войска интенсивно обстреливают недавно оставленный Херсон. По данным городских властей, на территории Херсонской территориальной общины только за последние пять дней (20-24 ноября) зафиксировано 63 обстрела.

За это время погибли уже 15 человек, ранены — десятки херсонцев.

В частности, 24 ноября российская армия 49 раз обстреляла Херсонщину, погибли 10 жителей Херсонщины, еще 54 человека получили ранения. Как сообщил глава области Ярослав Янушевич, последний обстрел произошел около 17:00, когда российские военные по артиллерии и РСЗО накрыли огнем жилой район.

Загорелась многоэтажка. Снаряды попали в детскую площадку. 24 ноября в результате обстрела российскими войсками получил ранение 11-летний мальчик, а в результате обстрела города Берислав Херсонской области — 16-летняя девочка.

Россияне попали в городе в детский сад, пункт обогрева, многоэтажки и в частные дома. Также военные РФ обстреляли Зеленовку, Чернобаевку, Степановку и Берислав.

Руководитель городской военной администрации Галина Луговая призвала жителей Херсонщины выезжать из области из-за обстрелов.

Фото: ТСН.ua

После освобождения Херсона российские войска регулярно обстреливают город. Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 21 ноября призвала жителей Херсона эвакуироваться из города на период зимы.

Российские войска захватили Херсон в первые дни войны в начале марта.

11 ноября Минобороны сообщило, что Херсон возвращается под контроль украинской армии. Российские военные отступили с правого берега Днепра, где, в частности, расположен областной центр.

В городе нет света, тепла, воды. Многие дома заминированы. В город завозят гуманитарную помощь и возобновили железнодорожное сообщение.

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