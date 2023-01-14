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Россия беспощадно обстреливает населенные пункты Донбасса вдоль всей линии фронта (фото)

Россия беспощадно обстреливает населенные пункты Донбасса вдоль всей линии фронта (фото)

Фото: Associated Press

В Кураховом ранения получили два человека.

В течение ночи 14 января российская армия обстреливала населенные пункты Донбасса вдоль всей линии фронта. Под обстрелами оказались Угледар, Марьинка, Авдеевка, Константиновка, Соледарь, Северск и села Лиманской громады.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

"На Донецком направлении два человека ранены в Курахово. В городе повреждены шесть многоэтажек и 17 частных домов. Также один дом поврежден в Кураховке и еще один в Звездном Марьинской громады. В Авдеевке в течение ночи были единичные прилеты по старой и центральной частям города, а утром произошел массированный артобстрел старого города", – написал он.

© t.me/pavlokyrylenko_donoda
Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

На Горловском направлении повреждено здание предприятия в Константиновке.

"Напряженная ситуация в Соледарской громаде: под обстрелами Соледар, Раздолевка и Парасковеевка. Информация о пострадавших не поступала. На Лисичанском направлении обстрелам подверглись Северское и Торское и Заречное Лиманской громады. Объемы разрушений устанавливаем", — добавил Кириленко.

© t.me/pavlokyrylenko_donoda
Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Напомним, за прошедшие сутки Херсонскую область 66 раз обстреляли российские оккупанты. Из-за российских обстрелов три человека получили ранения различной степени тяжести.

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