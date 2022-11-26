Россия бьет по Украине "болванками" от ядерных ракет — британская разведка

Россия надеется, что такие ракеты будут функционировать как приманки и будут отвлекать украинскую противовоздушную оборону.

Россия, вероятно, снимает ядерные боеголовки со старых крылатых ядерных ракет и стреляет ракетами без боеголовок по Украине. Удары наносятся для отвлечения системы ПВО.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, на снимках из открытых источников видны обломки явно сбитой крылатой ракеты воздушного базирования AS-15 KENT (РКИ), разработанной в 1980-х годах исключительно как ядерная система доставки. Боеголовка, вероятно, была заменена балластом.

"Россия надеется, что такие ракеты будут служить ложными целями и будут отвлекать украинскую систему ПВО. Какими бы ни были намерения России, эта импровизация отмечает уровень истощения российских запасов ракет большой дальности", — отмечают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские войска потратили на войне в Украине почти две трети своих боеприпасов и именно поэтому уменьшилась наступательная активность оккупантов.

По данным украинского Минобороны, Россия уже использовала 87% своих высокоточных ракет "Искандер", но имеет множество ракет С-300, "Кинжал" и "Оникс".

В воздушных силах Украины считают, что РФ могла уже начать использовать для атак ракеты из своего "неприкосновенного запаса".

По подсчетам Forbes, Россия потратила на войну уже около 82 млрд долларов, что составляет четверть ее доходов за 2021 год.

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