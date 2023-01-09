Бьют ими издалека: в разведке рассекретили страх РФ за свои новейшие самолеты Су-57 (спутниковое фото)

Страна-агрессор РФ почти наверняка использует свои новейшие истребители Су-57 для запуска ракет по Украине, но делает это только со своей территории, чтобы не потерять свои современные самолеты.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что Су-57 FELON является самым совершенным российским сверхзвуковым боевым реактивным самолетом пятого поколения, использующим стелс-технологии и современную авионику. Воздушно-космические силы России почти наверняка использовали его не менее июня 2022 года.

Однако, эти миссии Су-57, вероятно, ограничивались полетами над российской территорией и запуском ракет большой дальности класса "воздух-земля" или "воздух-воздух" на территорию Украины.

Последние коммерчески доступные снимки показывают пять FELON, размещенных на авиабазе Ахтубинск (Астраханская область, РФ), где расположен 929-й лётно-испытательный центр. Поскольку это единственная известная база Су-57, эти самолеты, вероятно, участвовали в операциях против Украины.

"Россия, скорее всего, предоставляет приоритет избежанию репутационного ущерба, сокращения перспектив экспорта и компрометации чувствительных технологий, которые могут возникнуть в результате любой потери Су-57 над Украиной. Это свидетельствует о том, что Россия продолжает избегать риска использования своих военно- воздушных сил в войне", – добавляют в Британии.

Напомним, за сутки ВСУ ликвидировали почти 600 оккупантов и сбили три вражеских вертолета. Таким образом, на 9 января 2023 года общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 111 760 человек.

Как сообщалось, зенитчики на востоке сбили вражеский вертолет Ка-52 и беспилотник "Орлан".

Ранее в небе над Мариуполем вспыхнул российский самолет, летевший в Ростов.

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