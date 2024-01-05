Россия бьет по Украине ракетами из КНДР: насколько готова наша ПВО и почему Москва ищет помощи у своих "друзей"

Россия получила партию баллистических ракет из КНДР и пусковые установки к ним. К такому же соглашению Москва близка с Ираном.

Северная Корея передала России партию баллистических ракет и пусковых установок, которые уже были применены для ударов по Украине, заявили США. Россия традиционно отрицает какие-либо оружейные соглашения с КНДР и Ираном. Пока звучат заявления политиков, северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал к расширению производства ракет-носителей в его стране.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации.

Северная Корея предоставила России баллистические ракеты: оккупанты уже обстреливали ими Украину

Россия уже запускала по Украине баллистические ракеты, полученные от Северной Кореи, сообщил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, недавно рассекреченные разведданные показали, что Северная Корея предоставила России пусковые установки и несколько баллистических ракет.

По данным представителя Белого дома, 29 декабря 2023 года российские силы запустили по крайней мере одну северокорейскую баллистическую ракету по Украине.

"Она упала на открытой местности на Запорожье, а запустили ее из Воронежской области. Ракета преодолела примерно 460 км", — отметил Кирби.

А уже 2 января 2024 года Россия запустила по Украине целый ряд северокорейских ракет, последствия использования которых еще оценивают.

"Эти ракеты КНДР способны поражать цели на расстоянии примерно 900 километров. Это значительное усиление поддержки России со стороны КНДР, что вызывает беспокойство", — добавил Кирби.

Он отметил, что в обмен на баллистические ракеты Пхеньян хочет получить от России истребители, ракеты класса "земля — воздух", бронетехнику, средства производства баллистических ракет и ведущие военные технологии.

Путин во время встречи с еще одним диктатором / Фото: Associated Press

Если учитывать предыдущее заявление о ракетах малой дальности, то, скорее всего, речь идет о баллистических ракетах KN-23 — они же "Хвасон-11Ga". Эти ракеты значительно больше российских ракет "Искандер".

Что говорят в Воздушных силах Украины

Воздушные силы ВСУ пока не подтверждают использование Россией баллистических ракет из Северной Кореи.

Спикер ВС Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона, что специалисты изучают обломки, но на это нужно время. К примеру, чтобы установить, чем били — "Искандером" или С-300, нужно несколько дней, отметил он, поскольку ракеты разлетаются на маленькие фрагменты.

"Заявление соответствующее от Соединенных Штатов было. Поэтому специалисты будут изучать какие-то обломки, и тогда уже можно будет говорить, есть ли такой факт или нет. Пока не могу этого подтвердить", — сказал спикер.

Игнат также заявил, что многие вооружения в КНДР — советское или идентичное российскому, как и иранское, поэтому сбивать ракеты их производства можно.

"Поэтому ожидать чего-то более нового вряд ли стоит. От того же "Искандера", возможно, отличается чем-то, но не слишком", — добавил он.

Что известно о поставках ракет из Ирана

Россия планирует приобрести баллистические ракеты малой дальности у Ирана — поставки могут состояться этой весной. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди американских чиновников.

Журналисты пишут, что планы Москвы вызвали глубокую обеспокоенность у администрации Джо Байдена. Переговоры россиян о приобретении баллистических ракет малой дальности в Иране активно продвигаются, а новую военную помощь для Украины принять не так просто, потому что Конгресс не одобрил дополнительное финансирование до конца 2023 года.

Россия получает оружие от своих "друзей" / Фото: Associated Press

Доставить иранские ракеты могут уже этой весной, если продолжат закупку, но официальные лица США не верят, что соглашение завершено.

Американские официальные лица заявили, что желание Москвы приобрести иранские ракеты стало очевидно в середине декабря, когда российская делегация посетила иранский полигон, где ознакомилась с баллистическими ракетами и связанным с ними оборудованием. Ракеты, в частности малой дальности Ababil, россиянам представили Воздушно-космические силы "Корпуса стражей исламской революции Ирана" (КСИР).

Этот визит, ранее не разглашавшийся, состоялся после сентябрьского визита министра обороны России Сергея Шойгу в штаб-квартиру Воздушно-космических сил КСИР в Тегеране. По словам американских чиновников, во время этого визита Шойгу осмотрел выставку ракет Ababil и других ракетных систем.

Справка: Тегеран представил ракету Ababil во время российского форума вооружения "Армия 2023". Известны некоторые характеристики:

длина корпуса — 3,7 метра

стартовая масса — 240 килограммов

дальность пуска — до 86 км

Были представлены сразу две модификации оружия, отличающиеся системами наведения. Это обычная версия Ababil, в которой используется инерционная система для стрельбы по координатам, а также Ababil OP с оптико-электронной системой наведения на цель. Сообщается, что пуск баллистических ракет Ababil должен производиться с контейнерной пусковой установки на 8 ячеек.

Иран снабжает Россию беспилотниками, которыми Кремль разрушает критическую инфраструктуру Украины.

Иран делает противоречивые заявления по поводу поставки оружия – сначала отрицал, потом говорил, что давали дроны до начала полномасштабной войны. Хотя детали, извлеченные Украиной из сбитой техники, произведены уже после 24 февраля.

Вопрос санкций против этих стран – КНДР и Ирана – намерены поднять на заседаниях Совета безопасности.

Однако никакого обязательного к выполнению решения Совбез принять не сможет, поскольку Россия, как постоянный член Совбеза с правом вето, неизменно блокирует попытки осудить или наказать ее.

Что говорят аналитики

Аналитики Института исследования войны (ISW) еще раньше писали, что Россия пытается получить баллистические ракеты из-за рубежа, поскольку они при определенных обстоятельствах более эффективны для поражения целей в Украине.

Российские войска регулярно применяют баллистические ракеты малой дальности для атак по украинским городам, расположенным ближе к линии фронта, и эти ракеты, по мнению военных аналитиков, более эффективно обходят украинские системы ПВО.

"Российские войска перепрофилировали ракеты ПВО С-300 и С-400 для нанесения ударов по наземным целям в Украине, и украинские власти признали, что украинским ПВО трудно перехватить эти нестандартные ракетные атаки с помощью собственных систем С-300", – говорится в отчете ISW.

По словам военного обозревателя Александра Коваленко, иранские и северокорейские ракеты, прежде всего, являются угрозой для приграничных и прифронтовых областей Украины.

К примеру, боевая часть Zolfaghar, производством которых занимается Иран, во время полета отсоединяется от разгонного блока.

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