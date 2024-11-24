Россия бьет по Украине ракетами КНДР с западными компонентами - CNN

В январе-ноябре Россия запустила по Украине 194 баллистические ракеты, из около 60 – это северокорейские KN-23, в которых обнаружены детали, произведенные в странах Запада.

Об этом пишет CNN.

По данным издания, некоторые части ракет KN-23/24 были изготовлены в 2023 году.

"Все, что работает, чтобы управлять ракетой, заставлять ее летать, — это все посторонние компоненты. Вся электроника иностранная. Ничего корейского в нем нет. Единственное, что является корейским, — это быстро ржавеющий и подвергающийся коррозии металл", — сказал глава Военно-исследовательской лаборатории Киевского НИИ судебных экспертиз Андрей Кульчицкий.

Отчет, опубликованный в начале этого года британской исследовательской организацией Conflict Armament Research (CAR), обнаружил, что 75% компонентов одной из первых ракет КНДР, запущенных по Украине, были изготовлены базирующимися в США компаниями.

По данным CAR, в северокорейских ракетах обнаружены компоненты из более чем 250 компаний. Но большинство этой электроники продается пятью основными дистрибьюторами, базирующимися в США и Канаде. Вероятным каналом снабжения деталей является Китай, считают эксперты.

Напомним, недавно Соединенные Штаты ввели новые санкции против ряда физических и юридических лиц России и КНДР за незаконные финансовые схемы между странами.

Как известно, Северная Корея заявила о расширении сотрудничества с Россией для "защиты интересов взаимной безопасности".

Накануне стало известно, что Россия доставила Северной Корее ракеты противовоздушной обороны — это цена отправки войск КНДР в Россию для войны против Украины.

Украинская разведка 24 октября сообщила, что первые солдаты из КДНР уже прибыли на фронт в Курскую область. Военных примерно 12 тысяч, среди них – 500 офицеров и три генерала.

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