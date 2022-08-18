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Россия била по гражданским: глава Сумской ОВА показал разрушительные последствия вражеского обстрела (фото)

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Россия била по гражданским: глава Сумской ОВА показал разрушительные последствия вражеского обстрела (фото)

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Захватчики не прекращают вести огонь по приграничным районам Украины.

Российские оккупанты утром 18 августа обстреляли Белопольскую громаду — зафиксировано 15 прилетов из ствольной артиллерии по селу Павловка.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий и показал последствия вражеской атаки.

"Русня била по гражданским: повреждены частные дома мирных жителей и разрушена школа. К счастью, обошлось без человеческих жертв", — написал он.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 176-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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