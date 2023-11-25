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Россия благодаря фейкам пытается поссорить Зеленского и Залужного: Подоляк рассказал, как они на это реагируют

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Россия благодаря фейкам пытается поссорить Зеленского и Залужного: Подоляк рассказал, как они на это реагируют

Фото: pixabay.com

Дезинформацию оккупанты используют уже в течение двух лет.

Российские кафиры систематически распространяют фейки в отношении Украины. В частности, о "раздоре между Залужным и Зеленским", о "Майдане-3", как украинцы покидают наше государство. Однако все это — не более чем попытки РФ посеять смуту и поссорить общество.

О том, есть ли конфликт между Зеленским и Залужным, в интервью "24 каналу" рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его словам, дезинформацию оккупанты используют уже в течение двух лет. И периодически они возвращают к одним и тем же темам:

  • "проблемы" с мобилизацией;
  • Украину "все бросили", но никто не дает оружия;
  • коррупция в Украине, что якобы "распродаем" оружие, а солдатам не с чем воевать, и россияне будут призывать их "убегать" с линии фронта;
  • в Украине много людей, "уставших" от войны, и они готовы идти на "компромиссы" с Россией. Поэтому нужно искать решения, ведь война уносит людей;
  • "конфликт" военного и политического руководства.

“О конфликте военного и политического руководства они обязательно будут говорить, но для меня это странная конструкция. В Украине есть соответствующая вертикаль, где есть Главнокомандующий и Верховный Главнокомандующий, то есть непосредственно президентская вертикаль. Безусловно, подчиненный не может спорить с руководством, за исключением если ведется дискуссия в рамках Ставки или военного кабинета”, — подчеркнул Михаил Подоляк.

Он добавил, что политической дискуссии между Зеленским и Залужным быть не может, потому что это единственная управленческая вертикаль во время войны она доминирует.

"Между Верховным Главнокомандующим и Главнокомандующим всегда все вопросы решаются в рамках дискуссии, в которой участвует определенное количество людей", — отметил Подоляк.

Напомним, что попытки Кремля создать в Украине Майдан-3 направлены на то, чтобы поссорить всех внутри нашей страны.

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Дата публикации
Просмотры
360
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