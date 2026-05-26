Россия боится бить "Орешником" по Киеву: эксперт объяснил, что сдерживает Кремль

Обстрел Киева (иллюстративное фото)

Угрозы России усилить удары по Киеву свидетельствуют не о силе Кремля, а о попытке запугать Украину на фоне болезненных ударов по российским НПЗ, энергетике и военно-промышленному комплексу.

Об этом заявил военный эксперт, основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире Radio NV.

По его словам, Москва традиционно пытается поднимать ставки, когда сталкивается с проблемами на собственной территории.

"Это значит, что у них там горят НПЗ. Это значит, что наши удары по их энергетике, по их ВПК очень болезненны. И они делают все для того, чтобы нас испугать. Это стандартная тактика Путина. Всегда поднимать ставки", - сказал Нарожный.

Может ли Россия повторить массированные удары

Эксперт считает, что у России все еще есть возможности для новых массированных атак по Украине. Речь идет, в частности, о применении "Шахедов", крылатых и баллистических ракет.

В то же время, по словам Нарожного, отдельный вопрос - повторное применение ракеты "Орешник" по Киеву. Он подчеркнул, что Москва может опасаться такого удара из-за неточности этого оружия и риска непредсказуемых последствий.

"Мы видим, они боятся бить им по Киеву. Это не оружие точечного поражения. Это оружие, которое накрывает достаточно большую территорию и оно не точное", - пояснил эксперт.

По его словам, суббоеприпасы "Орешника" раскрываются на большой высоте, поэтому удар может прийтись не только по заявленной цели, но и по любому объекту в городе.

"Они могут ударить по чему угодно. По посольству Китая, США, по дипломатам, гражданам, являющимся представителями американских компаний и находящихся в городе Киев", - добавил Нарожный.

Украинцев призывают готовиться к новым атакам

Военный эксперт подчеркнул, что заявления России о новых ударах следует воспринимать как элемент устрашения, но угрозу игнорировать нельзя.

"Будет ли такой удар? Более чем уверен, что будет. Будут и баллистические ракеты. Все прекрасно знают о наших проблемах с боеприпасами к Patriot. Будут массированы атаки "Шахедами"", - сказал он.

Нарожный призвал украинцев реагировать на воздушные тревоги, запас воды и подготовить минимальный тревожный рюкзак.

Удар "Орешником" 24 мая - что известно

В ночь на 24 мая Россия применила против Украины баллистическую ракету средней дальности "Орешник". По данным воздушных сил, это уже третий случай использования армией РФ такого типа вооружения.

Ракету запустили с полигона Капустин Яр. Удар пришелся на Белую Церковь Киевской области - в одном из районов города было зафиксировано попадание.

Несмотря на то, что основной целью ночной атаки РФ был Киев, россияне, вероятно, сознательно планировали удар "Орешником" именно по Белой Церкви. Одной из возможных целей мог быть аэродром. В то же время, по информации OSINT-канала "КиберМука", ракета попала по гаражному кооперативу.

В Сети также появлялись сообщения, что в ту ночь Россия могла запустить два "Орешника". Аналитики Института изучения войны отмечали, что одна из воздушных целей, вероятно, вышла из строя и упала на территории оккупированной Донецкой области.

