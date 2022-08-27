Россия боится: британская разведка назвала причину активизации оккупантов на Донбассе

Россия боится большого контрнаступления Украины, поэтому проводит атаки на Донбассе, чтобы закрепить подразделения ВСУ и не допустить их продвижения.

За последние пять дней увеличилась интенсивность атак на Донецком направлении. Севернее Донецка идут ожесточенные бои в районе городов Северск и Бахмут.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, российские силы продвинулись в центр поселка Пески, недалеко от Донецкого аэропорта. Однако в целом российские войска не добились ощутимых успехов.

"Существует реальная вероятность того, что Россия активизировала свои усилия на Донбассе, пытаясь оттянуть или связать дополнительные украинские подразделения на фоне слухов, что Украина планирует большое контрнаступление", — отметили в Минобороны Британии.

Напомним, Украина до конца года может отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля. Американский военный рассказал, что для этого необходимо.

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