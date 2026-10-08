Россия боится ударов по дата-центрам: четыре объекта внезапно исчезли с карт (фото)

Яндекс / © ТСН.ua

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«Яндекс» скрыл в своем картографическом сервисе четыре дата-центра Yandex Cloud в России. Один из этих объектов 8 октября подвергся атаке, после которой его работу приостановили.

Об этом сообщает российское издание «Верстка».

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Речь идет о датах-центрах в Московской, Рязанской, Калужской и Владимирской областях. В режиме спутниковых снимков здания теперь размыты.

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Кроме того, если ввести адреса, где должны размещаться дата-центры, сервис не показывает, что именно там находятся объекты «Яндекса». Исключение частично представляет дата-центр в Калуге: на карте обозначен его контрольно-пропускной пункт, однако сама локация указана неточно.

Яндекс скрыл на картах дата-центры.

Яндекс скрыл на картах дата-центры.

Один из дата-центров уже атаковали

В ночь на 8 октября был поражен промышленный комплекс в городе Сасово Рязанской области, где расположены станкостроительный завод «Саста» и дата-центр «Яндекса». После атаки на территории вспыхнул масштабный пожар, а в работе Yandex Cloud зафиксировали сбои.

В «Яндексе» подтвердили «инцидент», затронувший часть инфраструктуры компании. Пострадавших по данным компании не было, а основные сервисы продолжили работать.

После атаки дата-центр в Рязанской области приостановил работу. Компания заявила, что ее специалисты восстанавливают поврежденную инфраструктуру.

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Руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что удар по дата-центру нанесли Силу обороны Украины.

Россия также бьет по дата-центрам в Украине

Напомним, российские войска ранее уничтожили еще один крупный дата-центр в Киеве, что повлекло за собой перебои со связью в столице. Эксперты предупреждали, что подобные атаки могут повторяться и приводить к новым проблемам с Интернетом и мобильной связью в регионах.

Ранее ТСН.ua сообщал, что из-за ударов РФ по телекоммуникационной и энергетической инфраструктуре связь в Украине может исчезать на несколько часов. Украинцам советовали заранее готовиться к таким сценариям и обладать альтернативными способами оставаться на связи во время длительных отключений электроэнергии.

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