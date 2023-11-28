Россия боится "заморозки" войны в Украине: анализ от ISW

Аналитики заявили об очевидном отсутствии консенсуса в РФ о том, что именно будет считаться ее победой. И это усугубляет беспокойство в российском информационном пространстве по темпу войны.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается "заморозить" войну в Украине, чтобы выиграть время и перевооружить Украину для будущих атак. В то же время и российские милблогеры утверждают, что любое "перемирие" или пауза в войне позволят ВСУ отдохнуть, перевооружиться и возобновить наступление.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Лавров и несколько милблогеров заявили, что Россия должна продолжать активные операции в Украине, и выразили обеспокоенность перспективой дальнейшей военной поддержки для Украины со стороны Запада. В то же время некоторые милблогеры выразили сильное недовольство из-за отсутствия сформулированных военных целей РФ и заявили, что государство должно прояснить их, прежде чем обсуждать любую паузу или окончание войны.

Милблогеры заявляют о вреде для РФ от пауз в войне

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Один известный критически настроенный милблогер заявил, что пауза в войне позволит Украине провести "Минск-3". Он также отметил, что любые дискуссии о паузах или переговорах в войне будут особенно вредны для России, поскольку она не смогла четко определить цели войны или необходимые для победы условия. Блогер отметил, что отсутствие четкого определения победы повлекло за собой внутреннюю дестабилизацию в России.

Другие российские военные блоггеры отметили, что Украина контролирует несколько территорий, о захватах и аннексии которых утверждала РФ. Блогеры утверждают, что страна-агрессор не должна вести никаких переговоров, пока не захватит остальные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также Одесскую и Николаевскую области.

В России нет четко сформулированных военных целей

"Возобновленное обсуждение гипотетических переговоров подчеркнуло отсутствие у России четко сформулированных военных целей и вызывает значительную обеспокоенность в провоенном российском информационном пространстве. Некоторые милблогеры утверждали, что Россия не может даже рассматривать возможность приостановить войну, пока она полностью не захватит четыре оккупированных украинских области, тогда кек другие миллблогеры выступали за более максималистские цели, такие как захват Одесской и Николаевской областей, в которых Россия пока не присутствует (за исключением небольшого российского присутствия в Николаевской области на Кинбурнском полуострове)", – говорится в отчете Института.

Там отметили, что очевидное отсутствие консенсуса относительно того, что именно будет считаться российской победой, усугубляет беспокойство по поводу воспринятого темпа войны в информационном пространстве РФ. Эта обеспокоенность все больше отражается на самых высоких уровнях российской власти.

Заявления Лаврова – молчаливое принятие продолжительной войны

Ранее отдельные голоса в информационном пространстве РФ, а именно владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, выступали за "замораживание" фронта в Украине, чтобы дать российским войскам возможность отдохнуть и восстановиться. Однако заявление Лаврова против любой паузы в Украине – явное отрицание этого аргумента, а также молчаливое принятие длительной войны в Украине.

"Четкое беспокойство России по поводу способности Украины перевооружиться и возобновить наступление в случае паузы подчеркивает обеспокоенность России относительно дальнейшей поддержки со стороны НАТО и Запада для Украины", — отметили в ISW.

В то же время, Россия быстро компенсирует потери и с опозданием переводит свою экономику на военное положение. По оценкам аналитиков, Кремль использует любую паузу или прекращение огня для подготовки к возобновлению агрессии против Украины. Партнеры Украины могут поддерживать ее, ускорять помощь и разрешить возобновить маневр на поле боя.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "заморозка" войны сыграет на руку Кремлю.

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