Россия потеряла преимущество / © ТСН

Россия продолжает терпеть неприятности на поле боя, ведь после провала весеннего наступления и последних прилетов по территории РФ, экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Россия потеряла преимущество.

Бывший глава ЦРУ проанализировал численность войск Украины и России, а также последние изменения на поле боя, после чего сделал заявление, которое российским командирам и политическому руководству точно не понравится. Об этом сообщает телеканал CBS.

Россия потеряла преимущество на поле боя

С начала полномасштабной войны отставной генерал армии США Дэвид Петреус приезжал в Украину не менее 10 раз. В последний раз он наведывался в Украину на прошлой неделе. После поездки в интервью он озвучил, как поменялась война России против Украины.

В частности, Дэвид Петреус заявил, что, несмотря на численность своего войска, Россия больше не имеет преимущества.

«За последние два месяца украинцы добились фактически больших постепенных успехов, чем россияне», — сказал Петреус в Киеве.

Он добавил, что его оценка может казаться маловероятной из-за количества российских военных, вооружения и техники, однако, по его словам, Украина компенсировала недостатки инновациями в области беспилотников.

Петреус убежден, что у Украины преимущество не только в наличии новых дронов, но и систем, построенных вокруг их применения. Как все работает бывший глава ЦРУ увидел лично во время поездки на фронт.

«Настоящая гениальность состоит в том, как они это объединяют», — добавил Петреус.

Также Дэвид Петреус заявил, что Соединенным Штатам есть чему поучиться у Украины. В частности, он предложил расформировать бронетанковые батальоны и заменить их батальонами беспилотников.

Украинские дроны: последние новости

Напомним, новые украинские беспилотные системы имеют возможность отслеживать и наносить точечные удары вглубь российского тыла.

Кроме того, Украина сосредоточилась на изготовлении недорогих БПЛА с искусственным интеллектом. Темпы производства уже превышают иностранные.

Недавно Украине удалось превзойти Россию в запуске ударных беспилотников. Март стал месяцем, когда Украина чаще атаковала дронами Россию, чем это происходило наоборот.