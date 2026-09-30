Россия больше не пытается просто захватить Украину: как Кремль перестроил свою «теорию победы»

Владимир Путин / © Associated Press

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Россия, вероятно, изменяет свою “теорию победы» в войне против Украины. Москва все меньше полагается только на постепенное захват территорий и усиливает удары по крупным городам, экономике и гражданской инфраструктуре.

Об этом говорится в материале Foreign Affairs.

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Расчет Кремля, по оценке авторов материала, состоит в том, чтобы сделать жизнь в украинских городах максимально тяжелой, заставить людей и бизнес уезжать, нарушить логистику между крупными центрами и постепенно истощить общество. Конечной целью они называют не столько территорию, сколько волю Украины и ее партнеров продолжать войну.

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В первой половине 2026 года ситуация для России на фронте усложнилась. Украина улучшила возможности для точных ударов на среднюю и большую дальность, в то время как российское продвижение замедлилось, а потери продолжали расти.

На этом фоне Москва резко увеличила использование баллистических ракет и скоростных реактивных беспилотников и одновременно расширила географию ударов.

Россия переносит основное давление вглубь Украины

Если раньше значительная часть российских атак приходилась на города вблизи фронта, то теперь все больше ударов направляется по Киеву и западным областям.

Особенно ощутимо это в столице. 27 августа в Киеве зафиксировали 13 воздушных тревог в сутки. В ночь на 8 сентября одна тревога продолжалась около десяти часов, а 23 сентября их было 11. Авторы описывают ситуацию как переход от отдельных больших ночных атак к почти постоянному ожиданию новых ударов.

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Атаки все чаще затрагивают и города вдали от фронта. В материале упоминаются Львов, Луцк, Ивано-Франковск, Тернополь и Стрый. Российские удары также направляются по складам, центрам распределения медикаментов, дата-центрам и другим объектам, от которых зависит повседневная жизнь и работа экономики.

Авторы отмечают, что воздушный террор уже истощает украинское общество, хотя никаких признаков неизбежного коллапса страны они не видят. Украина остается крупной, децентрализованной и значительно более устойчивой, чем может рассчитывать Кремль.

Москва рассчитывает не только на ракеты

Второй элемент российского плана — финансовый.

По оценке украинского правительства, приведенной в материале, в 2027 году Украине может понадобиться около 52 млрд долларов внешнего финансирования, из которых гарантировано около 20 млрд долларов.

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Москва, как предполагают авторы, рассчитывает на то, что готовность США и Европы платить за поддержку Украины имеет предел, в то время как сама Россия готова продолжать тратить ресурсы на войну.

Именно поэтому экономическая устойчивость Украины становится столь же важной, как ситуация на фронте.

В материале отдельно отмечается необходимость дальнейшей финансовой поддержки Киева. Авторы считают, что Европе следует активнее использовать замороженные российские активы, а также пересмотреть подход к финансированию военных нужд Украины.

В частности, речь идет о зарплатах военнослужащих. В 2026 году Украина планирует потратить на них около 35 млрд долларов, что создает огромную нагрузку на государственный бюджет.

Отдельной проблемой остается вооружение. Авторы обращают внимание, что только усиление ПВО может быть недостаточно из-за разницы в темпах производства. США, по приведенным данным, способны производить максимум около 840 ракет-перехватчиков Patriot в год, в то время как Россия — более 1200 баллистических и квазибалистических ракет, не считая поставок из Северной Кореи.

Поэтому авторы выступают за увеличение количества дальнобойного оружия для Украины и удары по российским производственным мощностям, пусковым установкам и логистике. По их мнению, западным странам также следует убирать политические и технические ограничения на использование такого вооружения.

Почему это касается не только Украины

Авторы материала считают, что продолжительная война России не ограничивается стремлением покорить Украину.

Они напоминают, что еще до полномасштабного вторжения Москва требовала фактически вернуть военное присутствие НАТО до конфигурации 1997 года. Теперь же западные чиновники все чаще предупреждают о возможности будущего конфликта России со странами Альянса.

В то же время, украинская армия остается главной силой в Европе, которая непосредственно сдерживает российские войска и накопила уникальный опыт современной войны.

Именно поэтому авторы призывают Европу активнее инвестировать в украинскую оборонную промышленность. По их данным, профинансировано лишь около 30% производственных возможностей украинских оборонных компаний. Среди предложенных решений — совместные предприятия в ЕС, долгосрочные контракты и доступ украинских производителей к европейским оборонным программам.

По приведенному в материале норвежскому исследованию, победа России может стоить Европе примерно 1,3–1,8 трлн долларов в течение четырех лет. Достаточная поддержка Украины за тот же период оценивается в 570–910 млрд долларов.

В итоге авторы полагают, что Кремль перестраивает Россию под затяжное противостояние. Его ставка — одновременно оказывать давление на украинское общество, экономику и западную поддержку.

Украина, по их оценке, способна пройти ближайшую зиму, однако ждать автоматического перемирия весной не стоит. Именно поэтому они призывают США и Европу готовиться к более длительному противостоянию и дать Киеву ресурсы не только для защиты, но и для ответа на российские удары.

Ранее мы писали, что российский правитель Путин рассчитывает закончить войну против Украины на своих условиях в ближайшие месяцы. По оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), в Кремле не планируют ведение бесконечной воздушной кампании и пытаются заставить Украину капитулировать до наступления весны 2027 года.

Аналитики ISW отмечают, что новая стратегия диктатора полностью опирается на массированные удары реактивными беспилотниками и баллистическими ракетами в осенне-зимний период 2026-2027 годов. В Кремле считают, что дефицит ракет к комплексам Patriot и ограниченные возможности Украины по перехвату скоростных БПЛА приведут к тому, что украинская энергетика и критическая инфраструктура не выдержат нагрузку этой зимой.

Массированная атака на Киев 30 сентября

В ночь на 30 сентября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, а утром — дронами. По данным мониторинговых каналов, для ударов могли применять ракеты Циркон и новые реактивные беспилотники Герань.

В результате атаки пожара и разрушения зафиксировали в Святошинском, Подольском, Голосеевском и Соломенском районах столицы.

В Святошинском районе погиб один человек, еще четверо пострадали. Там загорелся частный дом и были повреждены около десяти других.

В Подольском районе возникло несколько пожаров в нежилых, складских и частных зданиях, один из них сопровождался разрушением первого этажа. В Голосеевском районе загорелись баня, бытовка и бетоносмеситель, а в Соломенском — травяной настил на открытой территории.

Под ударом ночью также находилась Киевская область.

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