Россия больше не сможет запускать по 100 ракет за раз: эксперт объяснил последствия атак на аэродромы страны

Страна-агрессор вынуждена рассредоточивать свои бомбардировщики, что очень бьет по логистике.

Атаки на авиабазы в России заставили страну-агрессора рассредоточить свои бомбардировщики, из-за чего усложнились поставки ракет к ним. Так что РФ не сможет устраивать массированные ракетные атаки по Украине.

Об этом военный эксперт Павел Нарожный рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Россия, конечно, испугалась и начала прятать свои Ту-195 и Ту-160 от ударов украинских дронов. Они это делают, чтобы рассредоточить, чтобы не было единственной точки, какой был "Энегельс", "Дягилево", – объяснил эксперт.

"Это очень сильно бьет по их логистике, очень тяжело будет доставлять ракеты к их ракетоносцам. Поэтому они не смогут совершать такие массированные атаки, то есть за раз до 100 ракет стрелять", — отметил Нарожный.

Он также назвал атаки на два российских аэродрома довольно успешными, несмотря на повреждения только двух бомбардировщиков.

"Я думаю, что со временем наши военные отточат свою практику, свое умение, и мы будем уничтожать 5-10 ракетоносцев за одну атаку. Чем больше будет уничтожено, тем меньше будет у россиян возможности по нам стрелять", – сказал эксперт.

По его оценкам, даже при поражении 1-2 российских бомбардировщиков за одну атаку, за несколько месяцев удастся уничтожить 30-40% флота стратегической авиации РФ.

Атаки на аэродромы в России

Российские аэродромы "Энгельс" и "Дягилево" были атакованы 5 декабря. Сначала сообщалось о взрывах там, а позже Минобороны страны заявило о якобы атаке дронами. В результате атак повреждения получили два бомбардировщика Ту-95.

Ряд экспертов и западные СМИ считают, что эти удары дронами нанесла Украина, однако само государство не подтверждало, но и не опровергало такую информацию.

После этого россияне начали перемещать бомбардировщики с обоих аэродромов в другие места, чтобы предположительно избежать повторных атак.

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